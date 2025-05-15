Эндокринолог объяснила, вреден ли глютен для здоровья

Российский эндокринолог Наталья Тананакина дала ответ на важный вопрос. Она объяснила, вреден ли глютен для здоровья.

По ее словам, данный белок, содержащийся в злаках, абсолютно безопасен для большинства людей, но, при этом, в некоторых случаях его нужно избегать.

Специалист говорит: «Так бывает при целиакии – редком аутоиммунном заболевании, при котором употребление глютена вызывает воспаление и повреждение слизистой тонкой кишки. Со временем это приводит к нарушению всасывания питательных веществ и тяжелым последствиям для здоровья».

Добавляется, что у некоторых людей бывает индивидуальная непереносимость глютена, при которой после употребления мучного нарушается пищеварение.

Медик рассказал: «Что касается популярных безглютеновых диет, они скорее связаны не с самим глютеном, а с современными пищевыми привычками. Сегодня глютен присутствует не только в хлебе и выпечке, но и, например, в колбасах, полуфабрикатах и соусах. Но избыточное потребление обработанных продуктов негативно влияет на пищеварение».

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