В Испании задержали Олега Гладковского

В Испании задержан бывший первый заместитель секретаря СНБО, обвиняемый по делу о нанесении государству ущерба на общую сумму 17,44 млн грн. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) в среду, 14 мая.

«На территории Королевства Испания местными правоохранительными органами задержан бывший первый заместитель секретаря СНБО, обвиняемый по делу САП и НАБУ о нанесении государству ущерба на общую сумму 17,44 млн гривен», — говорится в сообщении.

Указано, что сейчас решается вопрос об экстрадиции лица в Украину. В сообщении не указано имя задержанного, но из обстоятельств дела понятно, что речь идет об Олеге Гладковском.

В САП напомнили, что экс-чиновник СНБО использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды структурой, в которой он и его близкие лица имеют долю собственности — ПАО Автомобильная компания Богдан Моторс.

В октябре 2019 года экс-чиновнику сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей о злоупотреблении властью или служебным положением (ч.2 ст.364 УК Украины). В июле 2021 года обвинительный акт по делу направлен в ВАКС для рассмотрения по существу.

«Отметим, что в ноябре 2023 года указанный обвиняемый выехал из Украины. В апреле 2024 года коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство прокурора САП и объявила его в розыск», — добавили антикоррупционеры.

Напомним, 17 октября 2019 года на Бориспольской трассе в грузинском ресторане «Кидев» у села Чубинское сотрудниками НАБУ был задержан фигурант дела о хищениях в «Укроборонпроме» Олег Гладковский, ранее носивший фамилию Свинарчук.