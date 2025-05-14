США пригрозили России жесткими санкциями

США готовы к введению новых санкций против России в случае необходимости. Об этом заявил специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог в эфире Fox News.

«Соединенные Штаты действительно подготовили закон о санкциях против России, и более 70 сенаторов подписались под ним, и это могут быть значительные санкции. Мы говорим в первую очередь об их центральном банке или санкциях против того, что мы называем теневым флотом», — сказал он.

По словам Келлога, США уже предупредили руководство России о потенциальном ужесточении санкций.

«Эти новые санкции — жестче, чем все предыдущие, и европейцы поступают так же», — подчеркнул спецпосланник Трампа.

Политик добавил, что Европа и США снова начали действовать синхронно.

«Все ли идеально? Нет, но я думаю, что мы движемся туда, где мы раньше не были... и чем ближе мы будем, тем легче будет положить конец этой войне. Эта война должна закончиться, она должна закончиться сейчас», — подчеркнул Келлог.

Напомним, отказ Путина от переговоров в Стамбуле будет означать отказ России от мира.