ЕС пытается не допустить Третью мировую, — Макрон

Европа стремится сдержать агрессию России, чтобы не допустить начала Третьей мировой войны. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает BFMTV.

«Страны ЕС делают максимум возможного, чтобы остановить российского диктатора Владимира Путина», — сказал президент Франции журналистам.

Президент Франции отметил, что российская армия представляет угрозу не только для Украины и «не остановится, если ей позволить действовать беспрепятственно».

Именно поэтому, как подчеркнул французский лидер, он вместе с европейскими политиками делает «максимум возможного» для завершения войны. Вместе с тем Макрон подчеркнул, что Европа не хочет «спровоцировать Третью мировую войну» с Россией.

«Мы не хотим разжигать Третью мировую войну. Задача для европейцев — не быть на линии фронта на границе между Россией и Украиной», — подчеркнул глава французского государства.

Напомним, Макрон допустил, что Киев не вернет Крым.