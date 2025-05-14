Стало известно, кого Трамп отправит на переговоры Украины и России в Стамбуле

Госсекретарь США Марко Рубио отправится в Стамбул на переговоры Украины и России, которые должны состояться в этот четверг. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления на американо-саудовском инвестиционном форуме.

Во время выступления Трамп сказал, что США неустанно работают над тем, чтобы «положить конец ужасному кровопролитию» между Россией и Украиной. И поэтому очень важно, что в конце этой недели, вероятно, в четверг, состоятся переговоры между Украиной и Россией в Турции.

По его мнению, эти переговоры могут привести к очень хорошим результатам.

«Наши люди собираются туда поехать. Марко (Рубио) собирается туда поехать. Другие тоже поедут, и мы посмотрим, сможем ли мы это сделать», — сказал Трамп.

Напомним, чиновники РФ отговаривают Путина от переговоров.