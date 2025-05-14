Война не продлится 10 лет, Украина не выдержит, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что война в Украине не продлится еще 10 лет. Он считает, что десятилетний конфликт дорого обойдется всем сторонам. Об этом он сказал в интервью западным СМИ.

На вопрос о продолжительности войны глава государства ответил, что не знает, когда она закончится, но не через 10 лет.

«Никто не знает, как долго она (война) будет продолжаться. Но не 10 лет. Украина не выдержит. [...] Это дорого стоит всем, и не только друзьям, но и врагам», — заявил Зеленский.

По словам президента, Украина пока твердо держит: поставки оружия и беспилотников улучшились, даже если бюрократические задержки остаются проблемой.

При этом Зеленский призвал США и Европейский Союз к новому раунду жестких санкций против России. Он также заявил о единстве между Францией, Великобританией и Германией, которые, по его словам, образуют активную «тройку» — тесно скоординированное объединение, которое постоянно контактирует с Украиной.

Напомним, Зеленский сказал, о чем будет говорить с Путиным.