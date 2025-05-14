Келлог сделал заявление по миротворцам в Украине

Специальный представитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что в рамках возможного урегулирования полномасштабной войны России против Украины обсуждается вариант размещения иностранных войск к западу от Днепра. Об этом спецпредставитель заявил в эфире Fox News.

Келлог отметил, что Соединённые Штаты прежде всего выступают за «всеобъемлющее прекращение огня», после чего могут начаться переговоры по другим важным вопросам — в частности, статусу отдельных территорий, ситуации вокруг Запорожской АЭС, возвращению вывезенных украинских детей и будущему членству Украины в НАТО.

«Мы говорим и о ’силах устойчивости’ (resilience force)... Речь и о британцах, французах, а также немцах, а теперь и поляках, которые разместят силы к западу от реки Днепр, что означает, что они вне зоны досягаемости (России)», — отметил представитель Трампа.

Кроме того, по словам Келлога, к востоку от Днепра могут быть размещены «миротворческие силы» с участием третьей стороны, которая бы обеспечивала соблюдение режима прекращения огня.

Напомним, президент Чехии назвал условие для ввода миротворцев в Украину.