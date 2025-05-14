Макрон допустил, что Киев не вернет Крым

Украине, вероятно, придется пойти на территориальные компромиссы, ведь полное восстановление территориальной целостности Украины может быть недостижимо. Об этом лидер Франции Эммануэль Макрон заявил во время обширного интервью на канале TF1.

«Даже сами украинцы признают, что не могут сейчас вернуть все свои территории», — отметил Макрон.

В частности, он упомянул о Крыме, который, по его словам, должен быть частью будущих переговоров.

«Этот регион, вероятнее всего, останется под контролем России в случае мирного урегулирования», — предположил он.

После заключения мирного соглашения, первоочередной гарантией безопасности, по словам Макрона, должно стать укрепление украинской армии, которую активно готовят. Для этого, он отмечает, потребуется значительное количество оборудования, а значит, инвестиции в оборонную сферу будут продолжаться.

Напомним, по словам Трампа, Украине будет очень трудно вернуть Крым.