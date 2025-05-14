Зеленский сказал, о чем будет говорить с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что в случае встречи с правителем РФ Владимиром Путиным будет говорить о полном прекращении огня и обмене всех пленных. Об этом Зеленский сказал в интервью Liberation.

«Если я встречусь с ним, мы должны выйти с политической победой — прекращением огня, обменом всех пленных на всех пленных или чем-то подобным», — сказал он.

В то же время, он подчеркнул, что присутствие третьей стороны — важно. По его словам, «россияне не будут доверять» украинцам и украинцы «не будут доверять россиянам».

Он считает, что только внешние посредники могут гарантировать соблюдение любых договоренностей.

Зеленский подчеркнул, что настаивает на необходимости надежного, сбалансированного посредничества, которое уважалось бы обеими сторонами. В частности, он упомянул США как возможного гаранта механизма контроля.

«Присутствие президента США Дональда Трампа может поощрить российского правителя приехать. Если Путин не приедет, это будет выглядеть для него как полное поражение», — указал он.

Президент призвал к новым жестким санкциям против России, в частности со стороны США и Европейского Союза.

По поводу возможной продолжительности конфликта, Зеленский ответил: «Никто не знает, как долго он продлится. Но не десять лет. Украина не выдержит... Это дорого стоит для всех».

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что лично будет ждать лидера Кремля Владимира Путина в Турции 15 мая.