Генштаб обновил информацию о числе потерь РФ. Данные на 14 мая

Российские захватчики за последние сутки с 13 на 14 мая потеряли на фронте 1240 солдат. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ, опубликованные в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.05.25 ориентировочно составили:
— личного состава — около 969 370 (+1240) человек ликвидировано;
— танков — 10 804 (+2) ед.;
— боевых бронетранспортеров — 22 501 (+14) ед.;
— артиллерийских систем — 27 827 (+47) ед.;
— РСЗО — 1382 (+1) ед.;
— средств ПВО — 1165 (+3) ед.;
— самолетов — 372 ед.;
— вертолетов — 335 ед.;
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 35 860 (+82) ед.;
— крылатых ракет — 3197 ед.;
— кораблей/катеров — 28 ед.;
— подводных лодок — 1 ед.;
— автомобильной техники и автоцистерн — 48 382 (+126) ед.;
— специальной техники — 3884 (+3) ед.
Напомним, Россия атаковала гражданский поезд на Донетчине.