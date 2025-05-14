Генштаб обновил информацию о числе потерь РФ. Данные на 14 мая

Украина может снять запрет на переговоры с Путиным: в ОП назвали условие

Кремль сделал заявление по переговорам в Стамбуле

Отказ Путина от переговоров в Стамбуле будет означать отказ России от мира, — Ермак

Зеленский сказал, о чем будет говорить с Путиным

14.05.25 09:57

Зеленский сказал, о чем будет говорить с Путиным

14.05.25 09:26

Украина вышла в финал «Евровидения»

13.05.25 14:32

Кремль сделал заявление по переговорам в Стамбуле

13.05.25 12:23

Чиновники РФ отговаривают Путина от переговоров, — ISW

13.05.25 11:52

В Киеве фиксируют вспышку кори и гепатита А

13.05.25 09:41

Россию признали ответственной за сбитие рейса MH17

13.05.25 09:19

Зеленский подписал закон о ратификации соглашения о недрах с США

12.05.25 14:40

За кулисами ведутся интенсивные переговоры, эти дни будут решающими, — The Economist

12.05.25 13:23

Путин потребует капитуляции Украины, — The Times

12.05.25 12:46

В ОП объяснили, готова ли Украина на переговоры с РФ в Стамбуле без перемирия