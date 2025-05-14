Украина вышла в финал «Евровидения»

Во вторник, 13 мая, в швейцарском Базеле прошел первый полуфинал самого масштабного песенного конкурса «Евровидения-2025». В нем выступили 15 участников, однако только десятым из них удалось пройти в финал.

Украинская группа Ziferblat не только сорвала аплодисменты, но и прошла в финал вместе с другими участниками.

Кто прошел в финал после первого полуфинала:

— Норвегия

— Албания

— Швеция

— Исландия

— Нидерланды

— Польша

— Сан-Марино

— Эстония

— Португалия

— Украина.

Второй полуфинал состоится 15 мая. Гранд-финал «Евровидения-2025», в который попала Украина, состоится в субботу, 17 мая. В нем будут соревноваться 26 стран.

Напомним, на церемонии открытия «Евровидения-2025» произошел скандал.