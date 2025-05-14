Украина вышла в финал «Евровидения»

Во вторник, 13 мая, в швейцарском Базеле прошел первый полуфинал самого масштабного песенного конкурса «Евровидения-2025». В нем выступили 15 участников, однако только десятым из них удалось пройти в финал.
Украинская группа Ziferblat не только сорвала аплодисменты, но и прошла в финал вместе с другими участниками.
Кто прошел в финал после первого полуфинала:
— Норвегия
— Албания
— Швеция
— Исландия
— Нидерланды
— Польша
— Сан-Марино
— Эстония
— Португалия
— Украина.
Второй полуфинал состоится 15 мая. Гранд-финал «Евровидения-2025», в который попала Украина, состоится в субботу, 17 мая. В нем будут соревноваться 26 стран.
Напомним, на церемонии открытия «Евровидения-2025» произошел скандал.