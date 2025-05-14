Стало известно о вреде яичного белка

Эксперты из университета Северной Каролины в США рассказали о вреде яичного белка. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что он способен стимулировать выработку вещества, ослабляющего слизистую оболочку кишечника.

Во время опыта специалисты кормили мышей диетами, каждая из которых включала только один источник белка: яичные белки, сою, дрожжи или коричневый рис.

Указывается, что через неделю анализ микробиоты выявил существенные изменения.

Так, используя методы метагеномики и метапротеомики, ученые выяснили, что белок различного происхождения по-разному влияет на микробную активность и метаболические функции кишечника.

Говорится: «Каждое изменение источника белка вызывало заметные сдвиги в микробиоме. Особенно сильный эффект наблюдался при употреблении коричневого риса, дрожжей и яичного белка».

Сообщается, что некоторые диеты увеличивали активность микробов, расщепляющих аминокислоты, поступающие с пищей.

Отмечается, что продукты распада аминокислот могут влиять как на общее здоровье, так и на связь между кишечником и мозгом.

При этом оказалось, что так называемые гликаны – сложные углеводы, присоединенные к белкам, – влияют на то, как микробы производят ферменты. Одна из бактерий, активировавшаяся на диете с яичным белком, начала вырабатывать ферменты, аналогичные тем, что расщепляют муцин – защитное вещество слизистой оболочки кишечника.

Резюмируется, что это может указывать на потенциальный риск для здоровья пищеварительной системы при определенных типах белковой диеты.

Ранее американцы узнали о яйцах кое-что занятное.