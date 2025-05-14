Финны назвали опасные для десен продукты

Эксперты из университета Турку в Финляндии поведали, какие продукты опасны для десен. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что постоянное употребление сладких напитков, фастфуда и рафинированных углеводов повышает уровень воспалительных белков в организме, что увеличивает риск развития пародонтита.

В проведенном опыте участвовали более 3,3 тысяч людей, состояние здоровья которых отслеживалось на протяжении одиннадцати лет.

Подопытных поделили на группы в зависимости от состояния их десен и типа питания: воспалительного (богатого обработанными продуктами, сахарами и вредными жирами) или противовоспалительного (с преобладанием цельных, необработанных продуктов).

В итоге оказалось, что у людей с прогрессирующим пародонтитом, злоупотребляющих фастфудом, сладкой газировкой и кондитерскими изделиями, был повышен уровень С-реактивного белка.

Добавляется, что он служит основным маркером хронического воспаления в организме. Негативный эффект такой диеты сохранялся длительное время.

При этом указывается, что ожирение частично усиливало воспаление.

Информируется, что пародонтит представляет собой воспалительное заболевание, которое поражает ткани, удерживающие зуб. Увы, оно может привести к расшатыванию и потере зубов, однако на начальных стадиях может протекать практически бессимптомно, разрушая костную ткань без выраженного дискомфорта.

Ранее ученые вырастили в лаборатории человеческие зубы.