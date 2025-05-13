Чиновники РФ отговаривают Путина от переговоров, — ISW

Российские чиновники отказывают хозяину Кремля Владимиру Путину в поездке в Стамбул на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики указывают, что накануне заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил, что приглашение Зеленского является «чистым спектаклем» и «комедиантством», утверждая, что встречи на высоком уровне не организуются в «такой сложной ситуации».

Посол России по особым поручениям Родион Мирошник поставил под сомнение намерения Зеленского пригласить Путина на встречу в Стамбуле.

Заместитель председателя комитета Госдумы России по международным делам Алексей Чепа 12 мая выразил сомнение, что Путин поедет в Стамбул на встречу с Зеленским, отмечают в ISW.

По мнению аналитиков, хотя чиновники кремлёвского уровня официально не ответили на приглашение Зеленского, заявления российских чиновников низшего уровня свидетельствуют о том, что Путин, скорее всего, не поедет в Стамбул на встречу с Зеленским.

Напомним, Зеленский и Эрдоган обсудили встречу в Стамбуле.