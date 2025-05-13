Зеленский и Эрдоган обсудили встречу в Стамбуле

Президент Владимир Зеленский обсудил с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ключевые детали встречи в Турции, в частности необходимость прекращения огня и его мониторинг. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

«Разговаривал с президентом Эрдоганом. Обсудили ключевые детали встречи в Турции, которая может помочь в завершении войны. Благодарен за поддержку и готовность на высшем уровне способствовать дипломатии. Единодушно видим необходимость прекращения огня», — написал он.

По словам президента, также необходимо, чтобы партнеры обеспечили мониторинг прекращения огня.

«Мы готовы к прямым переговорам с Путиным. И очень важно, что мы все вместе в Европе работаем ради долгосрочного гарантирования безопасности. Будем в постоянном контакте с Америкой. Договорились с президентом Эрдоганом о дальнейшей совместной работе ради того, чтобы был мир», — подчеркнул Зеленский.

Напомним, в Стамбуле Зеленский готов только к прямому разговору с Путиным.