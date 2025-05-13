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Новости > Трамп в ближайшее время переговорит с Си Цзиньпином

Трамп в ближайшее время переговорит с Си Цзиньпином

Агата Кловская
13.05.25 10:49
111
Трамп в ближайшее время переговорит с Си Цзиньпином

Глава Белого дома Дональд Трамп планирует провести телефонные переговоры со своим китайским коллегой Си Цзиньпином уже до конца недели. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам Трампа, Китай согласился снять нетарифные барьеры для американского импорта, объявив о деэскалации торговой войны с Пекином.

«Китай также приостановит и снимет все свои немонетарные барьеры. Они согласились это сделать», — заявил он в Белом доме.

В то же время он не предоставлял никаких деталей о том, какие именно барьеры Китай согласился «демонтировать» во время недавних переговоров главы Министерства финансов Скотта Бессента и торгового представителя Соединенных Штатов Америки (США) Джеймисона Грира с китайской делегацией. Впрочем, глава Белого дома признал, что будущие переговоры могут быть более сложными.

«Это займет некоторое время, чтобы зафиксировать это на бумаге. Вы знаете, это не самая простая вещь, которую можно изложить на бумаге», — добавил он.

Bloomberg пишет, что 145% пошлины США на большинство китайского импорта будут снижены до 30%, включая ставку, которая привязана к фентанилу, до 14 мая. В то же время 125% пошлины Китая на американские товары снизятся до 10%.

В том же числе Трамп добавил, что может провести переговоры со своим коллегой Си Цзиньпином «возможно, в конце недели». В то же время выразил определенную осторожность относительно того, что тарифы все еще могут подняться выше уровня 30% до «значительно более высокого уровня», если диалог с Китаем в течение следующих 90 дней не приведет к соглашению.

Напомним, США объявили о торговой сделке с Китаем.

Тэги: Дональд Трамп, Си Цзиньпин

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