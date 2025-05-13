Уиткофф рассказал, как Трамп ставил ультиматум РФ и Украине о переговорах

Президент США Дональд Трамп поставил ультиматум Украине и России о проведении прямых мирных переговоров. Иначе США могут выйти из переговорного процесса. Об этом заявил спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф в интервью Breitbart News Network.

«Президент (Трамп) поставил ультиматум обеим сторонам, что если не будет прямых переговоров и если они не состоятся быстро, то, по его мнению, Соединенные Штаты должны отойти от этого конфликта, что бы это ни означало, и просто не участвовать в нем», — сказал Уиткофф.

По его словам, это несмотря на то что США не начинали войну, как посредник Штаты хотят ее завершить.

«Способ, которым это произойдет, — это прекращение огня — все прекращают насилие, и мы проводим некоторое время вместе, чтобы убедиться, что мы можем решить основные проблемы, и я думаю, что мы можем», — заявил Уиткофф.

Представитель Трампа считает, что среди основных вопросов, которые еще предстоит решить, — территория Украины, ключевая атомная электростанция, которая пока не работает, и доступ Украины к важным водным путям.

«Я думаю, что главные вопросы здесь — это регионы, атомная станция, то, как украинцы могут использовать реку Днепр и выходить к океану. Есть вещи, которые, как мне кажется, будет несложно решить, если мы посадим стороны за стол переговоров, они будут разговаривать друг с другом, мы будем сужать круг вопросов между ними, а затем придем к компромиссам и творческим решениям, чтобы решить проблемы каждого из них», — сказал Уиткофф.

В ответ на вопрос об оставшихся проблемах Уиткофф пояснил, что сейчас в Украине насчитывается около пяти регионов, которые «оспариваются» двумя сторонами: два находятся под сильным российским контролем и три — под смешанным украинским. Он также сказал, что атомная Запорожская атомная электростанция является «немного жемчужиной» из-за того, сколько электроэнергии она может производить, и сейчас является «большой частью этой дискуссии».

По его словам США ведут неофициальные разговоры как с Украиной, так и с Россией

«Поэтому мы ведем неофициальный разговор с обеими сторонами. Мы хотим быть прямыми и сидеть за столом переговоров напрямую, но мы ведем разговор о том, на что согласна Россия. Отступит ли за определенные административные линии? То же самое с украинцами», — сказал спецпредставитель Трампа.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин во время пресс-конференции отказался поддержать предложение Украины, США и стран «коалиции решительных» о прекращении огня, запланированного на 12 мая.

В то же время он заявил о желании возобновить мирные переговоры в Стамбуле с той точки, где они были прерваны в 2022 году. Эти переговоры должны состояться 15 мая.

В ответ Зеленский подтвердил готовность Украины к диалогу, однако подчеркнул, что переговоры возможны только при условии, если Россия согласится на прекращение огня, начиная с 12 мая.