В Стамбуле Зеленский готов только к прямому разговору с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский во время возможных переговоров в Стамбуле готов разговаривать только с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает The Breakfast Show.

У Подоляка спросили, как будет действовать Зеленский в случае, если Путин не приедет на переговоры, и может ли тот встретиться с кем-то кроме Путина с российской стороны.

«Нет, конечно. Это же не формат. Президент не может встречаться... тем более Мединский — не совсем понятный статус будет... Ну вряд ли этот человек является достаточным, чтобы обсуждать фундаментальные вопросы», — ответил Подоляк.

Он отметил, что для всех уже очевидна конструкция власти в России, и даже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров или премьер-министр РФ Михаил Мишустин вряд ли будут уполномочены на те или иные решения.

«То есть принять решение о продолжении или прекращении войны может только Путин. Ну, может там есть еще небольшой круг вокруг него, который обсуждает сколько и кого надо еще убить», — сказал Подоляк.

По его словам, конструкция переговорного процесса в Стамбуле очевидна: есть человек, который принимает решение со стороны Украины и есть человек, который принимает решение со стороны России. А все остальное — это формальное присутствие без результата.

«Это опять же затягивание времени. Какой смысл проводить встречу на низшем уровне», — заявил Подоляк.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин во время пресс-конференции отказался поддержать предложение Украины, США и стран «коалиции решительных» о прекращении огня, запланированного на 12 мая.

В то же время он заявил о желании возобновить мирные переговоры в Стамбуле с той точки, где они были прерваны в 2022 году. Эти переговоры должны состояться 15 мая.

В ответ Зеленский подтвердил готовность Украины к диалогу, однако подчеркнул, что переговоры возможны только при условии, если Россия согласится на прекращение огня, начиная с 12 мая.