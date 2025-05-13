Генштаб обновил данные о потерях РФ в войне. Сводка за 13 мая

ВСУ за сутки уничтожили 1070 российских захватчиков. Общие потери вражеской армии достигли 968 130 человек. Об этом 13 мая сообщил Генштаб ВСУ.

Всего с начала войны ликвидировано:

— танков — 10 802 (+2) ед.;

— боевых бронемашин — 22 487 (+14) ед.;

— артиллерийских систем — 27 780 (+62) ед.;

— РСЗО — 1 381 ед.;

— средств ПВО — 1 162 ед.;

— самолетов — 372 ед.;

— вертолетов — 335 ед.;

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 35 778 (+100) ед.;

— крылатых ракет — 3 197 ед.;

— кораблей/катеров — 28 ед.;

— подводных лодок — 1 ед.;

— автомобильной техники и автоцистерн — 48 256 (+138) ед.;

— специальной техники — 3 884 ед.

Напомним, Сырский назвал потери РФ с начала 2024 года.