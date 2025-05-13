Россию признали ответственной за сбитие рейса MH17

Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) возложил на Россию ответственность за сбитие пассажирского самолета рейса MH17 в июле 2014 года на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нидерландов.

Совет ICAO принял решение по спору, инициированному Нидерландами и Австралией в марте 2022 года против России по поводу сбития рейса MH17 17 июля 2014 года.



В решении также говорится, что Россия нарушила Чикагскую конвенцию о международной гражданской авиации, поскольку она незаконно применяла свое вооружение против пассажирского самолета.

Следующим шагом должно стать определение формы возмещения со стороны России. Сначала ICAO обязует РФ начать переговоры с Нидерландами и Австралией и содействовать этому процессу.

Россия летом 2024 года заявила о одностороннем прекращении участия в споре в Международной организации гражданской авиации.



Напомним, в июле 2014 года в небе над временно оккупированной частью Донецкой области был сбит пассажирский Boeing 777 Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек на борту.

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