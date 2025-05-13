Опровергнут популярный спортивный миф

Эксперты из университета прикладных наук и искусств Южной Швейцарии опровергли популярный спортивный миф. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что погружение в холодную или горячую воду не помогает мышцам восстанавливаться быстрее после тренировки.

Указывается на то, что интенсивные и новые виды физической нагрузки вызывают микроповреждения мышц и воспаление, что замедляет восстановление и снижает работоспособность.

Добавляется, что теплые и холодные ванны часто рекомендуются как доступные способы ускорения восстановления, но их эффективность остается спорной.

Во время рандомизированного клинического исследования тридцать женщин выполнили одинаковую тренировку: пять подходов по двадцать прыжков с высоты шестьдесят сантиметров. После этого подопытных разделили на три группы. Одни не погружались в воду, другие по грудь заходили в холодную или горячую воду на десять минут сразу после тренировки и повторяли процедуру через два часа.

Ученые выявили различия в физиологических показателях: у погружавшихся в холодную воду наблюдалось пониженное насыщение мышц кислородом, а у тех, кто принимал горячую ванну, повышалась температура тела.

Впрочем, как подчеркивается, данные изменения не повлияли на скорость восстановления.

Уточняется, что оценка восстановления проводилась по четырем критериям: степень отечности мышц-разгибателей колена, болезненность мышц, уровень фермента креатинкиназы в крови и максимальная изометрическая сила. Измерения проводились до тренировки и через 24, 48 и 72 часа после.

Говорится, что между группами не было различий ни в одном из указанных показателей.

Резюмируется, что физиологический процесс восстановления мышц сложнее, чем кажется на первый взгляд.

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