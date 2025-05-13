Шотландцы узнали об обезьянах кое-что неожиданнее

Эксперты из университета Сент-Эндрюс в Шотландии узнали об обезьянах нечто новое. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что шимпанзе обладают врожденным чувством ритма.

В ходе опыта ученые проанализировали 371 барабанный удар, произведенный 47 шимпанзе из шести различных популяций.

Исследователи сравнили эти звуки со случайными ритмами и пришли к выводу, что животные демонстрируют явно неслучайные, структурированные ритмические паттерны.

Сказано при этом, что особенно интересным открытием стало различие в ритмических паттернах между подвидами.

Говорится, что западные шимпанзе создают равномерные ритмы, напоминающие тиканье часов, а вот их восточные сородичи используют переменные интервалы, создавая свинговый ритм.

Добавляется, что особи с запада играют быстрее, используя больше ударов за тот же период времени.

Информируется, что подобные различия не связаны с окружающей средой, а отражают социальные особенности разных групп.

Шотландцы рассказали, что восточные шимпанзе, известные своей большей агрессивностью, возможно, развили более сложные ритмы для передачи большего объема информации.

Резюмируется: «Наше открытие имеет важное значение для понимания происхождения человеческой музыки и коммуникации. Базовые элементы ритма, которые мы используем в музыке и социальном взаимодействии, присутствовали уже у нашего последнего общего предка с шимпанзе шесть-семь миллионов лет назад».

Ранее ученые выяснили о шимпанзе нечто удивительное.