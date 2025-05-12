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Новости > В программу Ukraine Facility пробралась коррупция: в проекте МОН

В программу Ukraine Facility пробралась коррупция: в проекте МОН

Автор: «Фраза»
12.05.25 12:01
214
В программу Ukraine Facility пробралась коррупция: в проекте МОН

Еврокомиссия снизит или остановит финансовую поддержку программы Ukraine Facility, если обнаружит коррупцию в использовании средств Евросоюза. Это закреплено в Рамочном соглашении между Украиной и ЕС. И такая перспектива появилась – из-за попытки продлить коррупционные условия в финансирование украинских школ. Минобразования начало общественное обсуждение Проекта типового перечня средств обучения и оборудования. Авторы Проекта внесли предложения, выписанные под конкретную компанию, которая единственная сможет удовлетворить эти требования. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили руководители нескольких компаний-поставщиков школьного оборудования. Они надеются, что в МОН заметят эту «коррупционную инъекцию» и удалят ее.

«Министерству следует обратить внимание на пункты 10-12 Дополнения №1. Писавшие эти предложения явно решили штурмовать Ukraine Facility «в лоб», не маскируясь. Могу поспорить, что этот «коррупционный десант» уже заметило большинство участников рынка. В этих пунктах условия закупки четко выписаны под одну львовскую компанию. Пока называть ее не будем. Только у нее уже сейчас уже сформировано предложение в одном пакете – и 3D модели, и видео, и тесты, и цифровые уроки, и интерактивные инструменты. Поэтому, если МОН превратит текст Проекта после общественного обсуждения в официальное Постановление, на рынке появится монополист, который хорошо сможет заработать, но при этом не сможет удовлетворить весь спрос тысяч школ», - объяснил ситуацию Владимир Омельчин, менеджер по продажам компании-поставщика школьного оборудования.

Директор по развитию региональной компании-производителя школьных принадлежностей Елена Вивчар отметила, что времени на внесение правок очень мало. Министерство образования и науки принимает их только до 17 мая. Если МОН проигнорирует коррупционную лазейку, под угрозой окажется вся программа Ukraine Facility. Потому что всем известно, насколько нетерпимо в Евросоюзе относятся к коррупции. Она объяснила – чтобы все исправить достаточно будет разделить требования, прописанные в пунктах 10-12.

«Требования продаж 3D моделей, видео, тестов, цифровых уроков и интерактивных инструментов прописаны через запятую, что означает, что все это должно быть в одном предложении. Достаточно вместо запятых, поставить «или» и школы уже смогут выбирать – покупать 3D-модели в одном месте, а цифровые уроки – в другом месте. Таким образом, на рынке будет конкуренция, а не монополия», - подчеркнула Вивчар.

Поставщики школьного оборудования считают, что схема имплантации коррупции в типовые перечни хорошо отлажена. В прошлом аналогичном Проекте также протащили нечто подобное с оборудованием для классов физики и биологии. Но тогда финансирование было чисто государственным. А на этот раз львиную долю предоставляет Ukraine Facility, а требование Еврокомиссии – никакой коррупции.

Тэги: Министерство образования и науки, Ukraine Facility

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