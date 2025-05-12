Россия атаковала гражданский поезд на Донетчине

Машинист гражданского грузового поезда получил ранение в результате российского удара дроном по локомотиву на Донетчине. Об этом сообщает Укрзализныця в Telegram.

«Предложения перемирия игнорируются, вражеские атаки на железнодорожную инфраструктуру и подвижной состав продолжаются: сегодня (12 мая) в очередной раз вражеский БПЛА атаковал гражданский грузовой поезд на Донетчине», — говорится в сообщении.

Пострадавшему мужчине оказали помощь и госпитализировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Вражеская атака не остановила движение поездов.

«Несмотря на опасность работы на участках возле линии фронта, машинисты смело продолжают работать, в бронежилетах и шлемах, с медицинскими комплектами для оказания помощи, а главное — беря на себя риск и ответственность, ведь критически важно сохранять движение там, где еще есть такая возможность», — добавили в УЗ.

Напомним, Генштаб обновил данные о потерях оккупационных войск РФ.