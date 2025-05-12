Трамп пообещал снизить цены на лекарства на 30-80%

Президент США Дональд Трамп анонсировал подписание указа, благодаря которому цены на рецептурное лекарство и фармацевтические препараты в Соединенных Штатах снизятся на 30-80%. Соответствующий пост в воскресенье, 11 мая, он опубликовал в соцсети Truth Social.

«Утром я подпишу один из самых значительных указов в истории нашей страны. Цены на рецептурные лекарства будут снижены почти сразу на 30-80%. Они вырастут по всему миру, чтобы соблюсти баланс и, впервые за многие годы, в Америке будет обеспечена справедливость!», — написал Трамп.

Он отметил, что в прошлом высокие цены на лекарства в США были связаны с большими затратами на исследования и разработки, однако в условиях глобализации и обмена технологиями цены на медикаменты будут уравнены для всех стран.

Он подчеркнул, что его удивляло то, что американцы платили в пять-десять раз больше, чем в других странах, за те же препараты, произведенные теми же компаниями.

Трамп подчеркнул, что инициатива приведет к существенному сокращению расходов на здравоохранение и сэкономит триллионы долларов для американского бюджета.

Напомним, Трамп хочет ввести пошлины на импортные лекарства.