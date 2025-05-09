Новый Папа Римский сделал важное заявление по поводу Иисуса Христа

В пятницу, 9 мая, новый Папа Римский Лев XIV выступил со своей первой проповедью. Она прошла в Сикстинской капелле.

Он сказал: «И сегодня нередко Иисус Христос хотя и ценится как человек, считается лишь неким харизматичным лидером или суперменом, и не только среди неверующих, но и среди многих крещеных людей, которые в итоге живут в фактическом атеизме».

Добавляется, что «вере предпочитают другую безопасность».

По его словам, речь идет о технологиях, деньгах, успехе, власти и удовольствии.

Резюмируется: «Слабые и не очень умные люди нередко считают христианскую веру чем-то абсурдным».

Ранее мы писали, что новым Папой стал американский кардинал.