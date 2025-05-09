Создан коктейль против деменции

Эксперты из университета Южной Флориды в США совершили прорыв в борьбе с деменцией. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что был создан пробиотический коктейль, способный предотвращать ее развитие.

Ученые говорят, смесь хороших бактерий уменьшает проницаемость кишечника, защищает мозг от воспаления и снижает риски когнитивных нарушений.

Опыт проводили на мышах, он длился шестнадцать недель.

Во время эксперимента американцы добавляли определенное сочетание штаммов пробиотиков в питьевую воду, после чего грызуны проходили тест на пространственную память – так называемый водный лабиринт.

Указывается на то, что животные, которые получали пробиотический коктейль, справлялись с задачей быстрее, чем контрольная группа.

Оказалось, что пробиотики в составе напитка замедляли выработку белков, вызывающих образование амилоидных бляшек в мозге, то есть одного из признаков болезни Альцгеймера.

Данный коктейль снижал воспаление в мозге и сохранял целостность гематоэнцефалического барьера — естественного защитного фильтра между кровотоком и мозговой тканью.

Сказано: «Обычно люди принимают однокомпонентные пробиотики. Но мы показали, что комплексная смесь действует гораздо эффективнее, влияя на микробиом и переключая его с плохого режима на хороший».

Информируется при этом, что так называемый дырявый кишечник (состояние, при котором вредные микроорганизмы и токсины проникают из ЖКТ в кровь) способен запустить цепочку воспалительных реакций.

Добавляется, что эти воспаления способны достигать мозга, активируя его иммунную систему и вызывая нейровоспаление, что увеличивает риск развития деменции.

Резюмируется, что разработка нового пробиотического коктейля может стать шагом к безопасной и эффективной профилактике возрастных когнитивных нарушений, связанных с патологиями ЖКТ.

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