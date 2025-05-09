В ЕС заявили о важном решении по трибуналу для России

Партнеры Украины уже сегодня, 9 мая, дадут политическое согласие на создание трибунала для России за преступление агрессии. Об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, сообщает пресс-служба Европейской службы внешнеполитической деятельности.

«Мы также дадим окончательное политическое согласие на начало создания трибунала (для России) за преступления агрессии. Безнаказанности не будет», — подчеркнула Каллас.

Она добавила, что России придется отвечать за совершенные преступления. Также ответственность понесут лица, которые развязали войну против Украины.

Также глава дипломатии ЕС добавила, что те, кто действительно поддерживают мир, не могут стоять завтра, 9 мая, рядом с российским диктатором Владимиром Путиным, который начал полномасштабную войну против Украины.

«Те, кто по-настоящему поддерживает мир, завтра должны быть в Украине, а не в Москве», — отметила Каллас.

Напомним, Путина не будут судить за военные преступления, пока он президент.