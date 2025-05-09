Вэнс исключил вмешательство США в конфликт между Индией и Пакистаном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заверил, что Штаты не будут вмешиваться в конфликт между Пакистаном и Индией. Чиновник призвал стороны к деэскалации, однако назвал обострение между двумя ядерными державами «не нашим делом». Об этом сообщает The Guardian.

«Что мы можем сделать, это попытаться поощрить этих людей немного снизить эскалацию», — сказал он во время интервью на шоу Fox News «История с Мартой МакКаллум».

Вместе с тем вице-президент США подчеркнул, что американская сторона «не собирается ввязываться в войну, которая принципиально не является нашим делом, и не имеет ничего общего со способностью Америки контролировать ее».

Вэнс добавил, что поскольку Вашингтон не может заставить ни одну из сторон сложить оружие, Штаты «будут продолжать добиваться этого через дипломатические каналы».

«Мы надеемся и ожидаем, что это не перерастет в более широкую региональную войну или, не дай Бог, ядерный конфликт», — сказал Вэнс.

Кроме того, добавил Вэнс, Вашингтон не ожидает такого сценария, и «сейчас мы не думаем, что это произойдет».

Западные СМИ обращают внимание, что Индия считается важным партнером для официального Вашингтона, который имеет целью противодействовать растущему влиянию Китая. При этом, пишет Reuters, Пакистан остается союзником Штатов, несмотря на уменьшение своего значения после вывода американских сил из соседнего Афганистана в 2021 году.

Аналитики и некоторые бывшие чиновники утверждают, что участие США для достижения дипломатических целей в российско-украинской войне и войне между Израилем и ХАМАС в Секторе Газа может заставить Вашингтон самостоятельно оставить Индию и Пакистан в первые дни эскалации без сильного прямого давления со стороны Вашингтона.

Напомним, Вэнс ответил на «хотелки» Путина.