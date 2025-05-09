Лондон анонсировал мощные санкции против теневого флота РФ

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в пятницу, 9 мая, объявит о масштабном санкционном пакете против теневого флота России — танкеров, используемых для обхода ограничений на торговлю нефтью. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Отмечается, что это будет «самый большой в истории пакет санкций, который усилит давление на Путина и защитит критически важную национальную инфраструктуру Великобритании и Европы».

Новые санкции коснутся 100 судов, которые с начала 2024 года перевезли российской нефти более чем на 24 млрд долларов.

Цель новых мер — остановить финансирование Кремлем агрессивной войны против Украины, усилить безопасность критически важной инфраструктуры Великобритании и Европы, а также обезопасить окружающую среду.

«Каждый шаг, который мы делаем для усиления давления на Россию и достижения справедливого и устойчивого мира в Украине, является еще одним шагом к безопасности и процветанию Великобритании», — заявил Стармер.

По его словам, угрозу национальной безопасности Британии со стороны России нельзя недооценивать. «Именно поэтому мы сделаем все, что в наших силах, чтобы разрушить её „теневой флот“, лишить её военную машину нефтяных доходов и защитить подводную инфраструктуру, на которую мы полагаемся в повседневной жизни», — подчеркнул глава правительства.

В сообщении указывается, что деятельность теневого флота, которой занимается окружение Путина, не только финансирует войну в Украине, но и несет прямую угрозу для критической инфраструктуры Северной Европы, в частности из-за аварий или спланированных инцидентов.

По оценкам Лондона, с момента введения западных санкций в 2022 году доходы РФ от нефти и газа упали более чем на треть. Российский фонд благосостояния сокращается, инфляция растет, а расходы Кремля на оборону достигают рекордного уровня.

Напомним, ЕС готовит удар по теневому флоту Путина.