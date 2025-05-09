Потребление электроэнергии в Украине существенно выросло – названа причина

Из-за изменений погодных условий в Украине растет потребление электричества. О ситуации на пятницу, 9 мая, информирует «Укрэнерго».

Сообщается, что сегодня утром данный показатель вырос на 8%.

Указывается на то, что облачность и дождь снижает эффективность работы бытовых солнечных электростанций и вызывает соответствующее увеличение энергопотребления из общей сети.

Добавляется, что из-за сильного дождя и порывов ветра на утро были обесточены 24 населенных пункта в Одесской области.

Отмечается, что бригады облэнерго уже работают над восстановлением поврежденных линий, а до конца суток всех абонентов должны запитать.

Ранее энергетики опровергли неприятные слухи.