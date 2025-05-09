Гейтс пообещал раздать почти все свое состояние

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс сделал громкое заявление. Он обещает раздать почти все свои деньги на благотворительность.

Миллиардер признался, что в последнее время много размышлял над цитатой из эссе предпринимателя Эндрю Карнеги, говорящей о том, что «человек, который умирает богатым, умирает опозоренным».

Толстосум отметил: «Я решил вернуть свои деньги обществу гораздо быстрее, чем планировал изначально. В течение следующих двадцати лет я передам практически все свое состояние через Фонд Гейтса на цели спасения и улучшения жизни людей во всем мире».

По словам предпринимателя, его благотворительный фонд закроется 31 декабря 2045-го года, то есть раньше, чем планировалось изначально.

Ранее дочь Гейтса рассказала о болезни своего отца.