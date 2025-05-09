Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Гейтс пообещал раздать почти все свое состояние

Гейтс пообещал раздать почти все свое состояние

Агата Кловская
09.05.25 11:10
73
Гейтс пообещал раздать почти все свое состояние

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс сделал громкое заявление. Он обещает раздать почти все свои деньги на благотворительность.

Миллиардер признался, что в последнее время много размышлял над цитатой из эссе предпринимателя Эндрю Карнеги, говорящей о том, что «человек, который умирает богатым, умирает опозоренным».

Толстосум отметил: «Я решил вернуть свои деньги обществу гораздо быстрее, чем планировал изначально. В течение следующих двадцати лет я передам практически все свое состояние через Фонд Гейтса на цели спасения и улучшения жизни людей во всем мире».

По словам предпринимателя, его благотворительный фонд закроется 31 декабря 2045-го года, то есть раньше, чем планировалось изначально.

Ранее дочь Гейтса рассказала о болезни своего отца.

Тэги: мир, экономика, Билл Гейтс, благотворительность, финансы

Комментарии

Статьи

04.05.25 13:17

Страшная правда про кошек: их одомашниванию способствовали... жертвоприношения

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Будущее человечества на непонятном языке описал ChatGPT
28.04.25 10:23

Будущее человечества на непонятном языке описал ChatGPT

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
09.05.25 11:31

Ученые говорят, что на Венере таки может существовать жизнь

09.05.25 11:23

Лондон анонсировал мощные санкции против теневого флота РФ

09.05.25 11:19

Потребление электроэнергии в Украине существенно выросло – названа причина

09.05.25 10:59

Трамп хочет повысить налоги для толстосумов

09.05.25 10:39

Трамп заявил о торговом соглашении с Британией

09.05.25 10:35

Байден наехал на Трампа из-за внешней политики США

09.05.25 10:26

Вэнс ответил на «хотелки» Путина

09.05.25 10:21

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 963 270 солдат

09.05.25 10:10

Известны новые детали разговора Путина и Си Цзиньпина

09.05.25 09:46

Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом

09.05.25 09:19

Новым Папой стал американский кардинал

08.05.25 14:32

Украина провела переговоры с Уиткоффом и Келогом о 30-дневном перемирии, — ОП

08.05.25 11:45

В ОП назвали условие мирных переговоров с Россией

08.05.25 09:42

Министр финансов США назвал Путина военным преступником

07.05.25 14:48

Враг хочет зайти в Днепропетровскую область до 9 мая

07.05.25 11:52

Кабмин внес изменения в порядок мобилизации

07.05.25 11:24

Келлог назвал главное препятствие к перемирию в Украине

07.05.25 10:29

У Трампа сделали заявление о заморозке войны в Украине и демилитаризованной зоне

07.05.25 09:53

Трамп анонсировал «историческое» заявление перед визитом в Саудовскую Аравию

02.05.25 14:49

Жертвами войны в Украине стали сотни деятелей культуры и сотрудников СМИ

02.05.25 15:08

На популярном курорте бушует сибирская язва – есть первый погибший

02.05.25 16:01

Гастроэнтеролог поведала о небывалой пользе репы

02.05.25 15:04

В ближайшие выходные украинцев ждет погода с нюансами

02.05.25 12:47

Александр Усик подтвердил, что завершает карьеру

02.05.25 13:55

США больше не могут делать вид, что Путин готов к миру, — Bloomberg

02.05.25 14:42

России потребуются столетия и десятки миллионов жертв для полного захвата Украины, — Forbes

02.05.25 13:18

В Украине родители смогут работать дома во время дистанционного обучения детей

02.05.25 12:41

Потребление электричества в Украине снижается второй день кряду

02.05.25 16:16

Трамп поделился обязательным секретом успеха

Фото и Видео
Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом
Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом
Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом
Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом
Си Цзиньпин и Путин начали переговоры в Кремле
Си Цзиньпин и Путин начали переговоры в Кремле
Если такому преступнику не удалось одолеть Украину, то любой преступник может проиграть, — Зеленский
Если такому преступнику не удалось одолеть Украину, то любой преступник может проиграть, — Зеленский
Зеленский ответил Путину на «примирение»: не хотим войны, но ждем 3 млн снарядов
Зеленский ответил Путину на «примирение»: не хотим войны, но ждем 3 млн снарядов
Артем Супрун: Для компании Оптима-Фарм поддержка ветеранских соревнований является выражением благодарности нашим защитникам и защитницам
Артем Супрун: Для компании Оптима-Фарм поддержка ветеранских соревнований является выражением благодарности нашим защитникам и защитницам
На концерте Леди Гаги, который посетило 2 млн человек, предотвратили кровавый теракт
На концерте Леди Гаги, который посетило 2 млн человек, предотвратили кровавый теракт
В Индии сгорел отель с людьми – появилось видео
В Индии сгорел отель с людьми – появилось видео
Под Москвой взорвали видного российского генерала Ярослава Москалика
Под Москвой взорвали видного российского генерала Ярослава Москалика
В Таиланде полицейский самолет упал в море – появилось видео
В Таиланде полицейский самолет упал в море – появилось видео
В сети показали предполагаемого сына Путина
В сети показали предполагаемого сына Путина
fraza.com
Новости блогосферы
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди