Трамп хочет повысить налоги для толстосумов

Президент США Дональд Трамп хочет поднять налоги для богачей. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает Bloomberg.

В публикации сказано: «По словам людей, знакомых с ходом обсуждения, предложение президента предусматривает введение новой налоговой ставки в размере 39,6% для физических лиц, зарабатывающих не менее 2,5 миллиона долларов, или семейных пар, зарабатывающих 5 миллионов долларов».

Указывается также, что по оценке независимого налогового фонда введение новой налоговой ставки для миллионеров позволит привлечь 67,3 миллиарда долларов в течение десяти лет.

Информируется также о том, что если конгресс одобрит такой план главы государства, это вернет верхнюю планку налогообложения на уровень, который не наблюдался с 2017-го года, когда Дональд Трамп снизил налоги.

Отметим, что сейчас максимальная ставка для физических лиц составляет 37%.

До этого Дональд Трамп говорил, что идея повышения налогов для самых богатых американцев может привести к тому, что люди начнут уезжать из страны, и это будет иметь очень разрушительные последствия для США.

Ранее мы писали, что при Трампе в США растет безработица и снижается оплата труда.