Байден наехал на Трампа из-за внешней политики США

Экс-президент США Джо Байден наехал на нынешнего главу государства Дональда Трампа. Причиной стала внешняя политика.

Он сказал: «Я думаю, что он, откровенно говоря, проделал очень плохую работу в интересах США».

Добавляется: «Вы знаете, что величайший альянс в мировой истории – это НАТО, а Дональд Трамп подорвал его».

Также Джо Байден отметил, что серьезно недоволен тем, что глава государства демонстрирует всему миру наличие у него каких-либо связей с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Байден раскритиковал Трампа за его отношение к России.