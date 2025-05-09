Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 963 270 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на пятницу, 9 мая.

Сообщается, что были ликвидированы уже 963 270 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 10 786 танков, 22 433 боевые бронированные машины, 27 588 артиллерийских систем, 1 380 РСЗО, 1 157 средств ПВО, 372 самолета, 335 вертолетов, 35 446 БПЛА оперативно-тактического уровня, 3 197 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 47 724 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 875 единиц специальной техники.

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