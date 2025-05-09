Трамп заявил о торговом соглашении с Британией

США заключили торговое соглашение с Великобританией. Это первый подобный документ с тех пор, как американский президент Дональд Трамп ввел дополнительные пошлины против почти всех стран мира. Об этом он сообщил в соцсети Х в четверг, 8 мая.

«Соглашение с Соединенным Королевством является полным и всеобъемлющим, которое укрепит отношения между Соединенными Штатами и Великобританией на многие годы вперед. Благодаря нашей давней истории и общей верности, для нас большая честь, что Великобритания является нашим первым объявлением», — написал Трамп.

По его данным, в рамках соглашения с Британией американская сторона получит «6 млрд долларов внешних доходов от 10% тарифов, 5 млрд долларов в виде новых экспортных возможностей для наших больших ранчо, фермеров и производителей».

По словам Трампа, стороны согласились на создание «зоны для торговли алюминием и сталью, а также создадут безопасную систему для поставок фармацевтической продукции».

Также он анонсировал «много других соглашений, которые находятся на серьезных стадиях переговоров».

Напомним, в США объяснили, как страны могут снизить новые американские тарифы.