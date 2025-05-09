Вэнс ответил на «хотелки» Путина

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Россия не должна ожидать, что ей отдадут территории, которые она даже не захватила. Об этом он сказал в четверг, 8 мая, в интервью FoxNews.

Также Венс отметил, что США хотят, чтобы Украина оставалась суверенным государством.

«Наша позиция ясна: мы не хотим, чтобы Украина распалась. Мы стремимся, чтобы Украина оставалась суверенным государством. Однако Россия не может ожидать, что ей отдадут территории, которые она еще даже не завоевала», — сказал Венс.

Отвечая на вопрос, выйдут ли США из переговоров, вице-президент отметил, что это может произойти, если Россия «не будет вести их добросовестно».

«И это будет означать, что Россия и Украина будут решать это без советов и посредничества США. Я не думаю, что это кому-то на пользу. Не думаю, что это хорошо для нас. Не думаю, что это хорошо для России или Украины. Но мы можем только подвести их к колодцу; заставить пить не можем. И именно это сделал президент. И я действительно считал, — мы действительно считали, что мы достигли определенных дипломатических прорывов», — добавил Вэнс.

По его словам, США еще будут работать, чтобы «сблизить стороны для продолжительного мира».

«Мы еще не достигли этого. Будем работать, пока не решим, что больше прогресса достичь невозможно. И тогда придется отступить», — резюмировал Венс.

Напомним, в США раскритиковали требования РФ по завершению войны в Украине.