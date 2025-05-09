Известны новые детали разговора Путина и Си Цзиньпина

Вчера, 8 мая, российский диктатор Владимир Путина и лидер Китая Си Цзиньпин провели чайную беседу во время визита последнего в Москву. Среди затронутых вопросов была война в Украине. Об этом сообщает сайт Министерства иностранных дел (МИД) Китая.

Во время разговора Си Цзиньпин заявил, что сегодня мир вступил в новый период турбулентности и изменений. В частности подчеркнул важность стратегической стабильности между Китаем и Россией, чтобы «ни одна сила не смогла остановить развитие и возрождение двух стран», а также их «стремление народов к дружбе».

Диктатор, в свою очередь, сказал, что обе страны «всегда были в одной лодке и поддерживали друг друга», а дружба между ними является «нерушимой». Также отметил «совместное противостояние вызовам сложной международной обстановки», углубление сотрудничества и «содействие развитию мира в направлении справедливости, демократии и многополярности».

«Главы двух государств обменялись мнениями относительно кризиса в Украине и других вопросов. Си отметил, что в отношении кризиса (полномасштабной войны, — ред.) в Украине Китай выступает и придерживается общего, всеобъемлющего, общего и устойчивого взгляда на глобальную безопасность, считая, что следует уделять внимание обоснованным опасениям безопасности всех стран и устранить первопричины кризиса», — пишет МИД Китая.

Ведомство добавляет, что российский диктатор «высоко ценит» позицию Китая по «политическому урегулированию украинского кризиса», а также выразил готовность страны-террориста России «начать мирные переговоры без предварительных условий».

Напомним, Си Цзиньпин прибыл в Москву вечером 7 мая по приглашению Кремля для участия в мероприятиях к празднованию так называемого «Дня победы», в частности на параде, который будет проводиться на Красной площади.