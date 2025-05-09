Трамп сделал заявление о 30-дневном перемирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по прекращению огня в Украине продолжаются, и пригрозил санкциями за его нарушение. Об этом он в четверг, 8 мая написал в соцсети Truth Social вскоре после телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским.

«США призывают к, в идеале, 30-дневному, безусловному прекращению огня. Будем надеяться, что приемлемое прекращение огня будет соблюдено, и обе страны понесут ответственность за соблюдение святости этих прямых переговоров. Если прекращение огня не будет соблюдаться, США и их партнеры введут дополнительные санкции», — написал Трамп.

Он также вновь напомнил, что «тысячи молодых солдат умирают каждую неделю, и каждый должен хотеть, чтобы это прекратилось».

Трамп добавил, что он останется преданным обеспечению мира между Россией и Украиной, вместе с европейцами, «и это будет крепкий мир!».

«Это прекращение огня должно, в конечном счете, привести к заключению Мирного соглашения. Всё это может быть сделано очень быстро, и я буду доступен в любой момент, если мои услуги понадобятся. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!», — резюмировал Трамп.

Напомним, Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом.