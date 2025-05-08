Украина провела переговоры с Уиткоффом и Келогом о 30-дневном перемирии, — ОП

Украина провела серию онлайн-встреч с партнерами США, ЕС, Северной Европы и Балтии по 30-дневному перемирию. В переговорах принимали участие спецпредставители президента США Стивен Уиткофф и Кит Келлог. Об этом сообщает Telegram-канал главы Офиса президента (ОП) Андрея Ермака.

Как пишет глава ОП, во время переговоров присутствовали:

— Уиткофф и Келлог;

— дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн;

— советник премьер-министра Великобритании Джонатан Пауэлл;

— советник канцлера Германии Гюнтер Зауттер.

С украинской стороны во встречах принимали участие:

— министр обороны Украины Рустем Умеров;

— министр иностранных дел Андрей Сибига;

— заместитель председателя Офиса президента Игорь Жовква;

— операционный директор Bring Kids Back UA Дарья Заривна;

— внештатный советник главы Офиса президента Александр Бевз.

По словам Ермака, Украина во время переговоров отметила, что полное и безусловное прекращение огня должно стать первым шагом к справедливому и устойчивому миру. В то же время предложение Кремля относительно так называемого «трехдневного перемирия» касалось только безопасного проведения парада в Москве и было политической манипуляцией.

«Обсудили и инструменты давления в случае, если Россия откажется от инициативы или нарушит договоренности. Тридцатидневное перемирие — это тест на искренность. Если Москва действительно хочет мира — время действовать. Если выберет эскалацию — ответ должен быть общим и решительным», — добавил Ермак.

В том же числе глава ОП добавил, что Украина поддерживает законопроект сенатора Линдси Грэма о вторичных санкциях против России.

Напомним, в ОП назвали условие мирных переговоров с Россией.