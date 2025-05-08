В «Резерв+» появилось важное обновление

В новом обновлении платформы «Резерв+» автоматически продлены отсрочки для сразу нескольких групп украинцев. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.
«Автоматически продлили отсрочки для тех, кто получил их онлайн», — пояснила Черногоренко.
По ее словам, обновленная дата уже должна отображаться в «Резерв+» у:
— студентов,
— аспирантов,
— многодетных родителей,
— которые имеют детей в одном браке,
— людей с инвалидностью.
Также Правительство приняло постановление № 560, которое предусматривает, что:
— в «Резерв+» можно будет сгенерировать полноценное направление самостоятельно, без электронной подписи руководителя ТЦК.
— ТЦК больше не будут отправлять на ВВК людей с инвалидностью.
«Спасибо Правительству за поддержку в упрощении процессов для военнообязанных. Продолжаем работать над новыми типами отсрочек», — добавила она.
Напомним, Минобороны анонсировало новые функции в «Резерв+».