Немцы узнали о нашем зрении кое-что парадоксальное

Эксперты из Технического университета Берлина в Германии выяснили о нашем зрении кое-что парадоксальное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что скорость саккад (быстрых движений глаз, происходящих несколько раз в секунду) определяет пределы восприятия движущихся объектов.

Добавляется, что объекты, движущиеся с параметрами, аналогичными саккадам, могут становиться невидимыми для человека.

Во время опыта было установлено, что при неподвижном взгляде человек перестает замечать объекты, движущиеся с той же скоростью, длительностью и на том же расстоянии, что и его собственные саккады.

По словам ученых, это объясняет, почему мы не замечаем смазывания изображения при резких движениях глаз.

Также оказалось, что люди с более быстрыми саккадами способны лучше различать быстро движущиеся объекты.

Немцы полагают, что это может объяснять, почему некоторые спортсмены или геймеры обладают более высокой зрительной реакцией.

Информируется, что восприятие мира зависит не только от чувствительности органов чувств, но и от характеристик движений, которые они совершают, в связи с чем зрительная система человека тесно связана с его двигательными функциями, и их следует изучать совместно для полного понимания восприятия.

Ранее Маск внедрил в искусственный интеллект Grok «зрение».