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Новости > В Украине снижается уровень потребления электроэнергии

В Украине снижается уровень потребления электроэнергии

Александр Панько
08.05.25 13:02
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В Украине снижается уровень потребления электроэнергии

В Украине снижается потребление электричества. О ситуации на четверг, 8 мая, информирует «Укрэнерго».

Сообщается о том, что сегодня утром уровень потребления был на 5,4% ниже, чем в это же время в среду.

По словам энергетиков, это объясняется безоблачной погодой в большинстве регионов, что обеспечивает более эффективную, чем вчера, работу бытовых солнечных электростанций.

Впрочем, людям напоминают, что все еще сохраняется необходимость в бережном потреблении электроэнергии в часы утренних и вечерних максимумов.

Украинцев просят: «Не включайте несколько мощных электроприборов одновременно с 8-00 до 10-00 и с 18-00 до 22-00».

Резюмируется,что сейчас отечественная энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак.

Ранее энергетики опровергли неприятные слухи.

Тэги: общество, война, электричество, новости Украины

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