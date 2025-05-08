В ОП назвали условие мирных переговоров с Россией

Украина готова к мирным переговорам после полного прекращения огня, а «некоторые вопросы придется обсуждать с Россией». Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью немецкому Die Zeit, которое он процитировал на своем Telegram-канале.

«Мы хотим мира, но его наступление зависит не только от нас. Если бы все зависело от Украины — эта война уже давно была бы завершена. Но реальность такова, что Россия не демонстрирует искреннего желания остановить агрессию. Более 50 дней назад президент Трамп предложил полное 30-дневное прекращение огня — мы согласились. Россия ответила трехдневным „перемирием на парад“. Мы готовы к переговорам. Но только после полноценного прекращения огня. Это — позиция Украины, США и наших европейских друзей. Мы не торгуем своей независимостью. Наши „красные линии“ — это Конституция, международное право и Устав ООН. Мы никогда не признаем оккупацию наших территорий. Однако мы реалисты: понимаем, что некоторые вопросы придется обсуждать за столом переговоров. Мы к этому готовы — если туда придет и Россия», — заявил глава ОП.

Он добавил, что Украина показала себя ответственным и конструктивным партнером: подписала с США историческое соглашение — «основу будущей безопасности через экономику».

«Украина продолжает борьбу. Потому что у нас нет другой страны. И у нас есть сила, чтобы выиграть не только войну — но и мир», — резюмировал Ермак.

Напомним, в США раскритиковали требования РФ по завершению войны в Украине.