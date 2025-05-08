В Турции десятки тысяч людей отравились… каннабисом

В турецком городе Лидж произошло необычное ЧП. О нем информируют местные СМИ.

Сообщается, что тут около 25 тысяч людей, которые составляют здешнее население, отравились при утилизации каннабиса правоохранительными органами.

Всего решили сжечь 20,7 тонн наркотиков, которые изъяли в рамках рейдов в 2023-2024-х годах.

Сказано, что мешки с каннабисом сожгли в течение нескольких минут, после чего населенный пункт окутал дым, который держался тут несколько суток.

Очевидцы рассказали: «Запах наркотиков окутывает район уже несколько дней. Мы не можем открыть окна. Наши дети заболели, мы постоянно ездим в больницу».

Ранее был выявлен неожиданный вред каннабиса.