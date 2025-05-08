В Карпатах выпал… майский снег

В Карпаты вернулась настоящая зима. О ситуации поведали в ГСЧС.

Сообщается, что за минувшие сутки на высокогорье тут выпало около двух сантиметров снега.

Сказано, что на горе Поп Иван сегодня облачно, туман, видимость ограничена.

Наблюдается штиль.

Температура воздуха снизилась до двух градусов мороза.

Информируется: «Рекомендуем воздержаться от походов на период осложнения погодных условий! Отправляясь в горы, следите за обновлениями прогноза погоды и обязательно загрузите приложение «Спасение в горах».

Ранее из-за непогоды в двух областях Украины возникли проблемы с электричеством.