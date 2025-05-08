Ученые бьют тревогу: люди могут заражаться птичьим гриппом от кошек

Эксперты из университета Мэриленда в США бьют тревогу. Стало известно, что случилось.
Ученые говорят, что люди могут заражаться штаммом птичьего гриппа H5N1 от кошек.
В их отчете сказано, что за последние два десятка лет было зафиксировано 607 случаев заражения кошек в восемнадцати странах, включая домашних питомцев и крупных кошачьих.
Добавляется также, что большую тревогу вызывает 90%-я летальность среди инфицированных животных, у которых вирус вызывает острый энцефалит, часто ошибочно диагностируемый как бешенство.
Подчеркивается: «Отдельную опасность представляет способ передачи вируса. Кошки заражаются не только при поедании больных птиц, но и через сырое молоко инфицированных коров, а также от других млекопитающих».
Указывается, что при этом глобальная статистика по людям показывает устрашающую 50%-ю летальность – из 950 зарегистрированных случаев почти половина закончилась потерей питомца.
Специалисты признают, что обеспокоены возможностью мутации вируса, который может приобрести способность передаваться воздушно-капельным путем.
По их словам, отсутствие системного мониторинга за кошачьими популяциями значительно затрудняет оценку реальных масштабов угрозы.
Американцы советуют полностью исключить сырое молоко и мясо из рациона домашних животных, изолировать кошек в районах вспышек и усилить наблюдение на фермах и в приютах.
Ранее мы писали, что птичий грипп стремительно эволюционирует и представляет угрозу пандемии.