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Новости > Мерц резко наехал на Россию

Мерц резко наехал на Россию

Александр Панько
08.05.25 09:29
86
Мерц резко наехал на Россию

Канцлер Германии Фридрих Мерц сделал резкое заявление. Политик наехал на Россию на пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Он сказал: «Россия остается и в обозримом будущем останется самой большой угрозой для нашей безопасности. Она остается угрозой для евроатлантических отношений».

Чиновник также отметил, что европейская система сдерживания и обороноспособность должны быть оперативно укреплены.

Ранее Мерц высказался о поддержке Украины и хочет в ближайшее время посетить нашу страну.

Тэги: Германия, Россия, мир, война, Фридрих Мерц

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