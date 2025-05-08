Мерц резко наехал на Россию

Канцлер Германии Фридрих Мерц сделал резкое заявление. Политик наехал на Россию на пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Он сказал: «Россия остается и в обозримом будущем останется самой большой угрозой для нашей безопасности. Она остается угрозой для евроатлантических отношений».

Чиновник также отметил, что европейская система сдерживания и обороноспособность должны быть оперативно укреплены.

Ранее Мерц высказался о поддержке Украины и хочет в ближайшее время посетить нашу страну.