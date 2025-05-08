Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 961 970 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на четверг, 8 мая.

Сообщается, что были ликвидированы уже 961 970 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 10 782 танка, 22 429 боевых бронированных машин, 27 552 артиллерийские системы, 1 379 РСЗО, 1 156 средств ПВО, 372 самолета, 335 вертолетов, 35 407 БПЛА оперативно-тактического уровня, 3 197 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 47 604 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 875 единиц специальной техники.

Ранее у Трампа сделали заявление о заморозке войны в Украине и демилитаризованной зоне.