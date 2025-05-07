Стало известно, когда советская межпланетная станция «Космос-482» упадет на Землю

Списанная советская межпланетная станция «Космос-482» упадет на Землю в пятницу-субботу, 9-10 мая. Об этом информирует «Роскосмос».

Россияне говорят: «По данным баллистических расчетов, «Космос-482» должен войти в плотные слои атмосферы 9-10 мая».

Добавляется: «Диаметр аппарата – около метра, масса – менее 500 килограммов, что почти в шесть раз меньше массы спускаемого аппарата «Союз», в котором экипаж возвращается на Землю».

Следует напомнить, что эта станция была запущена к Венере в 1972-м году, но из-за нештатной работы разгонного блока аппарат не вышел на межпланетную траекторию и остался на высокой эллиптической орбите.

Позже из-за трения о верхние слои атмосферы высота орбиты стала снижаться.

Эксперты уверяют, что вероятность ущерба от падения «Космоса-482» очень мала.

Сказано, что траектория движения аппарата мониторится средствами слежения во всем мире, а координаты точки вхождения аппарата в атмосферу уточняются по мере снижения его орбиты.

Специалисты рассказали, на околоземной орбите находятся тысячи отработавших космических аппаратов. В 2024-м году в атмосферу нашей планеты вошел 1 981 космический объект естественного и искусственного происхождения.

Резюмируется: «Фактически, на Землю падают по пять объектов в день, каждый седьмой – весом более 500 килограммов. Мы можем наблюдать их в темное время суток в виде «падающих звезд». Случаи причинения материального ущерба единичны. Среди людей пострадавших нет».

Ранее мы писали, что советская автоматическая межпланетная станция «Космос-482» может рухнуть на Землю.